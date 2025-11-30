Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения около памятника Сергею Есенину

Рязанцы возмущены, что вечером на Трубежной набережной не видно памятник из-за отсутствия освещения. «Позор ведь перед туристами. Или на символ Рязани можно смотреть только днем?» — задалась вопросом автор поста.

Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения около памятника Сергею Есенину на Трубежной набережной. Пост об этом 30 ноября опубликован в соцсетях.

