Рязанцы остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Рядом с домом № 90 на улице Большой зафиксировано повреждение на участке теплотрассы. Проводятся ремонтные работы. Без отопления остались дома №№ 90, 90 корпус 1, 92, 94 корпус 1, 98, 100, 104 корпус 2, 106 на улице Большой. В РМПТС не сообщили, когда подачу теплоносителя восстановят.