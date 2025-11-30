Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в декабре

В декабре в России вступают в силу следующие законы: У мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные во всех пунктах пропуска через государственную границу России. Заработают новые нормы, ужесточающие ответственность за совершение преступлений против РФ. Некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку. Расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн. Обновится список жизненных ситуаций, при наступлении которых россиян через Госуслуги начнут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста. Подробнее — в карточках.