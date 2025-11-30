Рязань
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в декабре
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в декабре. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре в России вступают в силу следующие законы:

  1. У мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные во всех пунктах пропуска через государственную границу России.
  2. Заработают новые нормы, ужесточающие ответственность за совершение преступлений против РФ.
  3. Некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку.
  4. Расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн. Обновится список жизненных ситуаций, при наступлении которых россиян через Госуслуги начнут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Подробнее — в карточках ниже.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина