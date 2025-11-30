Рязань
Полицейские нашли в сарае 61-летнего рязанца самодельный пистолет
Полицейские нашли в сарае 61-летнего жителя села Авдотьинка Шиловского района самодельный пистолет. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, мужчина несколько лет назад изготовил дульно-зарядный пистолет, но не испытывал его. Злоумышленник спрятал оружие в сарае и «достал из тайника случайно». После сведения попали к оперативникам.

Экспертиза установила, что из самодельного пистолета можно совершить «эффективный выстрел». Оружие изъяли.

Ранее мужчину судили за кражи и грабеж. Он провел в тюрьме около 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленника задержали.