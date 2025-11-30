Ночью в Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 18:25 29 ноября. Жителей Рязани и области призывали находиться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 1:21 30 ноября угрозу БПЛА отменили.