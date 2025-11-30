Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 2025 18:12
331
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 2025 16:01
520
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 070
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
806
Ночью в Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Ночью в Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 18:25 29 ноября. Жителей Рязани и области призывали находиться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В 1:21 30 ноября угрозу БПЛА отменили.