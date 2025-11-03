Жители Рязани вновь массово пожаловались на отключение отопления

Отмечается, что в ночь на 2 ноября отключили отопление районе улиц Дзержинского, Ленинского комсомола, 1-7-й Линий, Шевченко, Весенней (в частности: 2-я Железнодорожная, № 38; Гагарина № 85; Ленинского комсомола, № 1; Дзержинского, № 59 корпус 3; 2-я Линия, № 29; Семёна Середы, № 23/27). По словам жителей Горрощи, в теплосетях им заявили, что произошла авария. «Это просто беспредел, на улице не май месяц, ночью только +2 градуса… Дома холодно», — отметили рязанцы. Кроме того, об отключении отопления заявили жители дома № 39, корпус 1 на Первомайском проспекте и дома № 48, корпус 4 на Касимовское шоссе.