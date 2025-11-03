В Рязани перекрыли часть дороги из-за ДТП

По словам очевидцев, сотрудники ГАИ ограничили движение на улице Новой. Перекрытие потребовалось, чтобы эвакуатор вытащил улетевший в забор самосвал. Напомним, ДТП произошло при спуске на Касимовское шоссе.