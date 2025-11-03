На Первом канале вновь показали передачу о Касимовском районе

2 ноября в эфир вышел выпуск «Непутёвых заметок» с Дмитрием Крыловым. В нем рассказали о местных мечетях и храмах, в том числе и о Троицкой церкви в Гусе-Железном, касимовской кухне и музеях. «Этот город — это настоящая находка для ценителей неспешных прогулок с богатой и многослойной историей. Узкие улочки, старинные купеческие особняки и величественные храмы создают особое, почти сказочное настроение. Но самая главная достопримечательность города — это гостеприимные жители Касимова», — говорится в подписи к выпуску.

