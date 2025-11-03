22-летняя рязанка лишилась миллиона, пытаясь получить букет цветов

Девушке позвонили в мессенджере якобы из доставки цветов и попросили сообщить пришедший код. Та назвала его, после с ней связался «специалист из Госуслуг», который пояснил, что рязанка общалась с мошенниками. Затем ей позвонил якобы офицер силовой структуры. Он убедил девушку, что теперь от ее имени могут оформить кредиты. Чтобы предвосхитить ситуацию он предложил ей сделать «встречные» займы и перевести их на «резервный» счет. За несколько дней жертва мошенников перевела через банкомат на присланные ей реквизиты 940 тысяч рублей, в том числе заёмные.

Возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить виновников.