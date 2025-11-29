Жительница Рязани отметила 100-летний юбилей

Раису Бушуеву поздравили депутат гордумы Сергей Еремин и префект Железнодорожного района Олег Морозов. Она родилась в Чувашии. В Рязань переехала в 1944 году. Раиса Бушуева работала секретарем судебного заседания в КГБ. Участвовала в фронтовых событиях, получила звание лейтенанта. После войны работала в Рязани на различных должностях в облисполкоме, на заводах «Глобус» и «САМ», в радиотехническом институте. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «, а также юбилейными медалями.

