ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.50 / 79.60 29/11 08:03
Нал. EUR 91.70 / 93.00 29/11 08:03
Жительница Рязани отметила 100-летний юбилей
Почетный гражданин Рязани Раиса Бушуева отметила 100-летний юбилей. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Раису Бушуеву поздравили депутат гордумы Сергей Еремин и префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Она родилась в Чувашии. В Рязань переехала в 1944 году. Раиса Бушуева работала секретарем судебного заседания в КГБ. Участвовала в фронтовых событиях, получила звание лейтенанта.

После войны работала в Рязани на различных должностях в облисполкоме, на заводах «Глобус» и «САМ», в радиотехническом институте.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также юбилейными медалями.