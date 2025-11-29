Задержан курьер мошенников, обманувших 85-летнего рязанца на 1,4 миллиона рублей

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Житель Клепиковского района стал жертвой обмана и передал аферистам деньги. Курьера телефонных мошенников задержали полицейские, когда он совершал аналогичное преступление в другом регионе.