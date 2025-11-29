В Рязанской области прошли учебные сборы центра «Авангард»

В Рязанской области прошли учебные сборы центра «Авангард». Об этом 28 ноября сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по делам молодежи по региону Виталий Косачев.

Сборы проходят уже четвертый раз. В них за все время участвовали более 1 600 человек.

«Здесь юноши на практике постигают, что такое ответственность, взаимовыручка и настоящая сила. Строевая и тактическая подготовка, военная топография, основы медицины — все это не просто дисциплины, а уроки самоорганизации и стойкости», — написал Виталий Косачев.

Фото: Telegram-канал Виталия Косачева