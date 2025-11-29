В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В ближайший час с сохранением до конца суток 29 ноября, ночью и утром 30 ноября, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Также прогнозируют гололедицу на дорогах.