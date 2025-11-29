В Рязани произошло ДТП с участием машины такси

Авария случилась днем в субботу, 29 ноября, на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. На кадрах видно, что машины перекрыли две полосы движения. Согласно «Яндекс Картам», на месте образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.