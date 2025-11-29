Mash: в Россию запретили ввозить праворульные и гибридные автомобили

Причина, по данным Mash, — несоответствие фар правостороннему движению: у таких машин световой пучок направлен влево. Отмечается, что суд во Владивостоке уже изменил правила выдачи документов, и несколько лабораторий лишили аккредитации на оформление СБКТС и ЭПТС. Теперь такие автомобили не смогут получить свидетельство безопасности: либо у них неправильно настроены фары, либо они были переделаны, что запрещено. Кроме того, требуется оценка выбросов, что делает оформление гибридов невозможным, так как для машин на батарее такую проверку провести нельзя. Уточняется, что на Дальнем Востоке доля праворульных авто достигает 73%.

