Mash: в Россию запретили ввозить праворульные и гибридные автомобили

Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
245
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
423
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
986
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
749
Причина, по данным Mash, — несоответствие фар правостороннему движению: у таких машин световой пучок направлен влево. Отмечается, что суд во Владивостоке уже изменил правила выдачи документов, и несколько лабораторий лишили аккредитации на оформление СБКТС и ЭПТС. Теперь такие автомобили не смогут получить свидетельство безопасности: либо у них неправильно настроены фары, либо они были переделаны, что запрещено. Кроме того, требуется оценка выбросов, что делает оформление гибридов невозможным, так как для машин на батарее такую проверку провести нельзя. Уточняется, что на Дальнем Востоке доля праворульных авто достигает 73%.

Суд во Владивостоке постановил запретить ввозить в Россию праворульные и гибридные автомобили. Об этом 29 ноября сообщил Mash.

Причина, по данным канала, — несоответствие фар правостороннему движению: у таких машин световой пучок направлен влево.

Отмечается, что суд во Владивостоке уже изменил правила выдачи документов, и несколько лабораторий лишили аккредитации на оформление СБКТС и ЭПТС.

Теперь такие автомобили не смогут получить свидетельство безопасности: либо у них неправильно настроены фары, либо они были переделаны, что запрещено.

Кроме того, требуется оценка выбросов, что делает оформление гибридов невозможным, так как для машин на батарее такую проверку провести нельзя.

Уточняется, что на Дальнем Востоке доля праворульных авто достигает 73%.