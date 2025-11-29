В преддверии Дня матери в библиотеке имени Есенина поздравили рязанок

Мероприятие состоялось 28 ноября. Матерей поздравили и наградили глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова и начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова. На мероприятии выступили Алексей Исаев и Кирилл Егоров из Рязанского музыкального театра. Они исполнили для гостей лирические композиции. Также прозвучали песни о маме. Режиссер и педагог прочитала стихотворение поэта Евгения Маркина.

В преддверии Дня матери в библиотеке имени С. А. Есенина поздравили рязанок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мероприятие состоялось 28 ноября. Матерей поздравили и наградили глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова и начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова.

На мероприятии выступили Алексей Исаев и Кирилл Егоров из Рязанского музыкального театра. Они исполнили для гостей лирические композиции. Также прозвучали песни о маме.

Режиссер и педагог Ирина Нечаева прочитала стихотворение поэта Евгения Маркина.