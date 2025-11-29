В МВД назвали фразы, которые мошенники используют для обмана детей

К распространенным фразам, которые используют аферисты, в МВД отнесли следующие: «срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «родители попали в беду, помоги прямо сейчас», «назови номер карты мамы или папы», «передай мне код, который придет на телефон». Отмечается, что злоумышленники в диалоге с детьми применяют те же манипуляции, что и со взрослыми, однако мошенники чаще маскируются под работников образовательных организаций. В МВД призвали россиян объяснить детям, что сотрудники банков, полицейские, представители госорганов никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону.

