В детском центре ребенок упал с высоты из-за сломанных перил, сообщила рязанка

Сказано, что инцидент произошел 28 ноября в детском центре на Народном бульваре. Как сообщила мать трехлетнего мальчика, он упал на лестничную площадку из-за сломанных перил. «В травмпункте заявили, что он „родился в рубашке“, благодаря чему отделался лишь ушибом и ссадинами», — отметили в посте. Официально информацию не комментировали.

