У рязанца в холодильнике нашли более 200 граммов марихуаны

У рязанца в холодильнике нашли более 200 граммов марихуаны. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские получили сведения, что 48-летний мужчина, проживающий на улице Дзержинского, хранит дома наркотики. Они обследовали квартиру и нашли в холодильнике пакет с марихуаной. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полицейских, 48-летний рязанец летом в интернете купил семена конопли и изготовил наркотик.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет тюрьмы.