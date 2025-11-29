Рязанский орнитолог обеспокоена судьбой лебедей, не улетевших на зимовку

Орнитолог Алена Фионина обеспокоена судьбой лебедей в Рязанской области, не улетевших на зимовку. Пост об этом 29 ноября опубликован в ее соцсетях.

По словам орнитолога, на одном из рязанских озер обитают «ручные» лебеди-шипуны. Местоположение сознательно не приводится в посте, чтобы люди перестали их подкармливать.

«Дело в том, что на озеро едут и едут люди и лебедей там прикормили так сильно, что они совершенно не имеют страха перед человеком. Даются в руки (мы ловили их голыми руками, чтоб проверить состояние перьев и мышц), а через пять минут после выпуска снова лезут к людям. Улетать они как будто не собираются.

Скоро ледостав, озеро замерзнет. И, если эти птицы так и не улетят, придется их отлавливать, изымать из дикой среды, отправлять на зимовку в вольер. Это спасет лебедям жизнь, но в дикую природу они вряд ли смогут вернуться», — отметила Алена Фионина.

Она призвала перестать кормить лебедей и не обнародовать их местоположение.

«Последний шанс у диких птиц остаться дикими — это самостоятельно улететь на зимовку», — заключила орнитолог.

Фото: Алена Фионина