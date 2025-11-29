Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
Вск, 30
Пнд, 01
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.50 / 79.60 29/11 08:03
Нал. EUR 91.70 / 93.00 29/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
273
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
451
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 010
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанский орнитолог обеспокоена судьбой лебедей, не улетевших на зимовку
По словам орнитолога, на одном из рязанских озер обитают «ручные» лебеди-шипуны. Местоположение сознательно не приводится в посте, чтобы люди перестали их подкармливать. «Дело в том, что на озеро едут и едут люди и лебедей там прикормили так сильно, что они совершенно не имеют страха перед человеком. Даются в руки (мы ловили их голыми руками, чтоб проверить состояние перьев и мышц), а через пять минут после выпуска снова лезут к людям. Улетать они как будто не собираются. Скоро ледостав, озеро замерзнет. И, если эти птицы так и не улетят, придется их отлавливать», — отметила Алена Фионина.

Орнитолог Алена Фионина обеспокоена судьбой лебедей в Рязанской области, не улетевших на зимовку. Пост об этом 29 ноября опубликован в ее соцсетях.

По словам орнитолога, на одном из рязанских озер обитают «ручные» лебеди-шипуны. Местоположение сознательно не приводится в посте, чтобы люди перестали их подкармливать.

«Дело в том, что на озеро едут и едут люди и лебедей там прикормили так сильно, что они совершенно не имеют страха перед человеком. Даются в руки (мы ловили их голыми руками, чтоб проверить состояние перьев и мышц), а через пять минут после выпуска снова лезут к людям. Улетать они как будто не собираются.

Скоро ледостав, озеро замерзнет. И, если эти птицы так и не улетят, придется их отлавливать, изымать из дикой среды, отправлять на зимовку в вольер. Это спасет лебедям жизнь, но в дикую природу они вряд ли смогут вернуться», — отметила Алена Фионина.

Она призвала перестать кормить лебедей и не обнародовать их местоположение.

«Последний шанс у диких птиц остаться дикими — это самостоятельно улететь на зимовку», — заключила орнитолог.

Фото: Алена Фионина