Рязанцы сообщили о смертельном ДТП
По словам очевидцев, ДТП произошло ночью 28 ноября около села Криуша Клепиковского района. Уточняется, что столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик. Легковушка получила серьезные механические повреждения — у машины смята передняя часть. Очевидцы заявили, что в аварии есть погибший. Официальная информация уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Официальная информация уточняется.