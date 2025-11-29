Рязанцы сообщили о смертельном ДТП

По словам очевидцев, ДТП произошло ночью 28 ноября около села Криуша Клепиковского района. Уточняется, что столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик. Легковушка получила серьезные механические повреждения — у машины смята передняя часть. Очевидцы заявили, что в аварии есть погибший. Официальная информация уточняется.