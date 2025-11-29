Около поста ДПС в Рязани случилось ДТП

Отмечается, что ДТП с участием грузовика произошло на Московском шоссе в сторону города. Судя по кадрам, у машины разбита кабина. На месте происшествия работали два эвакуатора. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.