Около поста ДПС в Рязани случилось ДТП
Отмечается, что ДТП с участием грузовика произошло на Московском шоссе в сторону города. Судя по кадрам, у машины разбита кабина. На месте происшествия работали два эвакуатора. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Около дягилевского поста ДПС в Рязани случилось ДТП. Об этом 29 ноября сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП с участием грузовика произошло на Московском шоссе в сторону города. Судя по кадрам, у машины разбита кабина.
На месте происшествия работали два эвакуатора.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.