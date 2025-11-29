Рязань
Метеоролог рассказал рязанцам о погоде на следующей неделе
По словам Романа Степанова, ближайшие пять дней температура воздуха в Рязанской области будет колебаться около нуля. Существенных осадков не ожидается. «Слабый» ветер будет дуть с южных направлений. Снег не прогнозируется. «И вот наступает настоящий ноябрь. После многих дней со среднесуточной температурой воздуха выше нормы (а вчера в Рязани она была выше нормы на 8°С) наконец наступает погода, климатически гораздо более близкая к ноябрьской», — отметил он.

Метеоролог Роман Степанов рассказал рязанцам о погоде на следующей неделе. Пост об этом опубликован 29 ноября в его Telegram-канале.

По словам Романа Степанова, ближайшие пять дней температура воздуха в Рязанской области будет колебаться около нуля.

Существенных осадков не ожидается. «Слабый» ветер будет дуть с южных направлений. Снег не прогнозируется.

«И вот наступает настоящий ноябрь. После многих дней со среднесуточной температурой воздуха выше нормы (а вчера в Рязани она была выше нормы на 8°С) наконец наступает погода, климатически гораздо более близкая к ноябрьской», — отметил он.

Фото: Telegram-канал Романа Степанова