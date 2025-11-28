YouTube начал требовать у россиян подтверждения возраста

Платформа начала массово показывать уведомления с требованием подтвердить совершеннолетие при попытке просмотра контента с возрастными ограничениями.

YouTube начал требовать у россиян подтверждения возраста. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на канал «Код Дурова».

Для прохождения проверки сервис предлагает несколько вариантов верификации: загрузку скана удостоверения личности (паспорта или водительских прав), селфи для автоматической оценки возраста, а также подтверждение через банковскую карту или адрес электронной почты.