В рязанскую колонию пытались доставить гашиш в корпусе помазка для бритья
Сотрудники во время досмотра посылки обнаружили в корпусе помазка для бритья спрессованное вещество коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш массой почти десять граммов. Отмечается, что проводится проверка.
В рязанскую исправительную колонию № 3 пытались доставить наркотики. Об этом сообщили 28 ноября в пресс-службе УФСИН по региону.
Сотрудники во время досмотра посылки обнаружили в корпусе помазка для бритья спрессованное вещество коричневого цвета.
Экспертиза установила, что это был гашиш массой почти десять граммов.
Отмечается, что проводится проверка.