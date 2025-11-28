В рязанскую колонию пытались доставить гашиш в корпусе помазка для бритья

Сотрудники во время досмотра посылки обнаружили в корпусе помазка для бритья спрессованное вещество коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш массой почти десять граммов. Отмечается, что проводится проверка.