В Рязанской области выросло количество участников движения ГТО

С начала 2025 года нормативы ГТО выполнили более 8000 рязанцев, более половины из них — на знаки отличия. Активное участие в спортивном движении принимают представители разных возрастных и профессиональных групп — трудовых коллективов предприятий и организаций, органов власти, студенты и школьники. В настоящее время в регионе функционирует 28 центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. Ежегодно в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится масштабный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В Рязанской области выросло количество участников движения ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

С начала 2025 года нормативы ГТО выполнили более 8000 рязанцев, более половины из них — на знаки отличия. Активное участие в спортивном движении принимают представители разных возрастных и профессиональных групп — трудовых коллективов предприятий и организаций, органов власти, студенты и школьники.

В настоящее время в регионе функционирует 28 центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, ежегодно по поручению губернатора и в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится масштабный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как отметил Павел Малков, с каждым разом проект объединяет все больше людей, способствует популяризации здорового образа жизни и позволяет оценить уровень физической подготовки.

«Интерес к сдаче норм ГТО среди жителей региона становится все выше. Растет число рязанцев, которые получают знаки отличия. Это достойный пример пропаганды спорта. В области действует много площадок ГТО, и создание современной инфраструктуры продолжится с тем, чтобы наши жители имели больше возможностей приобщаться к здоровому образу жизни», — сказал глава региона.

Как указано в публикации, участие в спортивном движении дает ряд существенных преимуществ, в частности, дополнительные баллы при поступлении в вузы и возможность получения повышенной государственной академической стипендии. Кроме того, с 1 января 2025 года введена еще одна мера поощрения — налоговый вычет.