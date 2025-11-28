В Рязани выступил режиссер Юрий Быков

Встреча с режиссером прошла в четверг, 27 ноября, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике на Премии креативных индустрий. Как заявил Юрий Быков, публика начала интересоваться малоизвестными местами России, а у «рязанской земли есть огромный потенциал». По мнению режиссера, интерес к краю надо подпитывать, приглашая блогеров или известных людей. «Вижу, что в последнее время усиливается популяризация моего родного края. Я рад, что запечатлел эти пейзажи в своих картинах, но только недавно открыл для себя некоторые места», — сказал он.

Старая Рязань, например, поначалу кажется просто пустым местом, огороженным холмами. Но само представление о невероятной истории завораживает. У рязанской земли есть огромный потенциал, который надо все время подпитывать: заманивать блогеров или известных людей, снимать видео, создавать площадки для общения», — сказал он.