В Рязани выступил режиссер Юрий Быков
В Рязани выступил режиссер Юрий Быков. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Встреча с режиссером прошла в четверг, 27 ноября, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике на Премии креативных индустрий.

Как заявил Юрий Быков, публика начала интересоваться малоизвестными местами России, а у «рязанской земли есть огромный потенциал». По мнению режиссера, интерес к краю надо подпитывать, приглашая блогеров или известных людей.

«Вижу, что в последнее время усиливается популяризация моего родного края. Я рад, что запечатлел эти пейзажи в своих картинах, но только недавно открыл для себя некоторые места.

Старая Рязань, например, поначалу кажется просто пустым местом, огороженным холмами. Но само представление о невероятной истории завораживает. У рязанской земли есть огромный потенциал, который надо все время подпитывать: заманивать блогеров или известных людей, снимать видео, создавать площадки для общения», — сказал он.