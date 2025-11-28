В Рязани собрались 8-балльные пробки

Отмечается, что жители стоят на Муромском и Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице Маяковского, Грибоедова, Есенина. Заторы на Введенской, Циолковского, проезде Шабулина. Будьте внимательны и осторожны. На картах фиксируют несколько ДТП в городе.