В Рязани подвели итоги акции «Премия в сфере креативных индустрий» и вручили награды лауреатам

В Рязани завершилась II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий». Участниками стали юридические лица и самозанятые, деятельность которых направлена на развитие креативного сектора экономики в Рязанской области. К акции присоединились представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, развлечений, модельеры, создатели компьютерных и детских игр, писатели, дизайнеры и музыканты.

В Рязани завершилась II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий». Участниками стали юридические лица и самозанятые, деятельность которых направлена на развитие креативного сектора экономики в Рязанской области. К акции присоединились представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, развлечений, модельеры, создатели компьютерных и детских игр, писатели, дизайнеры и музыканты.

Главная цель Премии в сфере креативных индустрий — создать экосистему, которая объединит таланты и идеи людей, поможет реализовать амбициозные проекты, наладить и укрепить связи. В 2025 году оргкомитет и экспертный совет определили 21 тематическую номинацию, а участники представили около 170 оригинальных творческих проектов. Из общего числа оргкомитет отобрал 90 работ. Далее их оценивало экспертное сообщество, состоящее из сотрудников профильных ведомств, бизнеса и СМИ. Жюри обращало особенное внимание на уровень креативности авторов и влияние проекта на экономику Рязанской области.

В итоге амбассадорами креативных индустрий стали 23 участника: