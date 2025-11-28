Рязань
В Рязани подвели итоги акции «Премия в сфере креативных индустрий» и вручили награды лауреатам
В Рязани завершилась II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий». Участниками стали юридические лица и самозанятые, деятельность которых направлена на развитие креативного сектора экономики в Рязанской области. К акции присоединились представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, развлечений, модельеры, создатели компьютерных и детских игр, писатели, дизайнеры и музыканты.

Главная цель Премии в сфере креативных индустрий — создать экосистему, которая объединит таланты и идеи людей, поможет реализовать амбициозные проекты, наладить и укрепить связи. В 2025 году оргкомитет и экспертный совет определили 21 тематическую номинацию, а участники представили около 170 оригинальных творческих проектов. Из общего числа оргкомитет отобрал 90 работ. Далее их оценивало экспертное сообщество, состоящее из сотрудников профильных ведомств, бизнеса и СМИ. Жюри обращало особенное внимание на уровень креативности авторов и влияние проекта на экономику Рязанской области.

В итоге амбассадорами креативных индустрий стали 23 участника:

  • Номинация «Народное творчество» — проект «Живая радуга в вашем доме», Татьяна Преснова, ЗАО «Труженица»;
  • Номинация «Развлекательный региональный проект» — проект Фестиваль «Скорость», Ирина Авдекова, Маргарита Надеева;
  • Номинация «Дизайн — от идеи до воплощения» — дизайн-проект паста-бара «Зерно», Илья Калугин;
  • Номинация «Модное наследие» — проект «Традиция в современности», Юлия Максимова, бренд LOCOCO;
  • Номинация «Гастрономический проект» — Ежегодный гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского Края», Ассоциация Кулинаров Рязанского Края, Дмитрий Кирилин;
  • Номинация «Креативная библиотека» — I Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест — 2025», областная библиотека имени Горького;
  • Номинация «Исполнительское искусство» — проект «Фантастическая симфония Евгения Осотина», театр танца «Поколение Dance»;
  • Номинация «Цифровые инновации» — Мобильное приложение «РуТекст», Центр цифрового образования «ИТ-куб»;
  • Номинация «Инновации в традициях» — проект «Новые места для счастья», «Сервис-ЗАГС»;
  • Номинация «Кинодебют: взгляд на регион» — фильм «Цапли. Мир дикой природы», Олег Буцкий;
  • Номинация «Креативный медиапроект» — Международный фестиваль «ЮнМедиа ФЕСТ», ИП Королева М. А.;
  • Номинация «Изобразительное искусство» — проект «Рязань. Прогулки по городу», Софья Романова;
  • Номинация «Архитектура и урбанистика» — проект «Благоустройство территории ГАУК «Рязанский театр кукол», директор театра Константин Кириллов и архитектор Оксана Сухорученко;
  • Специальная номинация «Архитектура ландшафта» — Zelёnka Studio, Татьяна Лазарева;
  • Номинация «Говорим и показываем» — видеосюжет «Волонтёры на море», Телекомпания «Город»;
  • Номинация «Издательское дело» — Детский путеводитель «Мампус, твой друг и проводник по Рязани!», АНО «Агентство развития туризма Рязанской области»;
  • Специальная номинация «К юбилею нашего поэта» — Мюзикл «Легенда обо мне. Есенин», Рязанский музыкальный театр;
  • Специальная номинация «Визуальное искусство» — Медиапроект «8000 рассветов, INTERCUT, Денис Воробьев;
  • Специальная номинация «Креативная коллаборация» — проект восстановления подземного перехода у ТД «Барс», Андрей Пеков и Дарья Катунина ;
  • Специальная номинация «Исполнительское искусство. Открытие года» — Рязанский Театр Балета, «Рязанский Дворец культуры и искусства»;
  • Специальная номинация «Новый бренд с историей» — ребрендинг Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника», ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».