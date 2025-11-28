В Рязани обсудили влияние креативных индустрий на экономическое развитие региона

В четверг, 27 ноября, в рамках деловой программы II региональной акций «Премия в сфере креативных индустрий» состоялось пленарное заседание «Влияние креативных решений на экономический климат региона». В ходе обсуждения важной темы эксперты обменялись опытом и идеями по созданию благоприятных условий для развития креативного потенциала Рязанской области.

С приветственной речью выступил вице-губернатор Артем Бранов.

«В Рязанском регионе креативная экономика давно уже стала частью модели устойчивого развития. Культурное наследие, исторические смыслы успешно интегрируются в современные формы бизнеса, а события — в повседневную жизнь через различные туристические проекты и интересные коллаборации. Общий объем креативной экономики в прошлом году в регионе составил порядка 20 миллиардов рублей. Это результат серьезной работы», — заявил Бранов.

Он уточнил, что в Рязанской области более пяти тысяч специалистов трудятся в разных отраслях креативно-творческого бизнеса. При этом их количество ежегодно увеличивается на 4,2%. Также Артем Бранов отметил значимость для региона центра креативного наследия «Резиденция традиций» на территории рязанской ВДНХ. По его словам, там в преддверии Нового года «смели все с полок». Резиденция стала точкой притяжения не только рязанцев, но и гостей города, которые могут приобрести сувениры и изделия местных мастеров.

Вице-губернатор напомнил, что Рязанская область вошла в число пяти регионов, где будет построен филиал национального центра «Россия». Он станет частью креативного пространства рязанской ВДНХ.

На пленарном заседании выступил и директор АНО «Центр развития креативных индустрий» Евгений Кириченко. Он сообщил, что креативный сектор экономики длительное время не воспринимали всерьез и причисляли к развлекательному сегменту, но за последние три года эта тенденция изменилась. По словам Кириченко, появилось понимание, что отрасль формируют талантливые люди, которые действительно готовы внести необходимый вклад в валовый региональный продукт.

«В настоящее время объем ВРП, который создают субъекты креативных индустрий, уже составляет более двух процентов. Как и другие регионы, мы будем стремиться к достижению цели в размере шести процентов. Учитывая, что Рязанская область — регион с богатым культурным кодом, историческим наследием, я считаю, у нас есть все шансы достичь этого результата», — заявил Евгений Кириченко на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что задача ЦРКИ в качестве опорной организации сферы креативных индустрий — создавать необходимые условия и оказывать меры поддержки для того, чтобы предприниматели отрасли могли динамично развиваться и не отставать от других регионов. Евгений Кириченко отметил, что Премия является площадкой для проведения открытого диалога, формирования профильного сообщества, налаживания связей для дальнейшего создания креативных продуктов.

«У нашего региона есть все шансы направлять продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Рязань — теперь не только Сергей Есенин, ВДВ и грибы с глазами», — заявил директор ЦРКИ.

По его словам, популярность в других регионах приобретает скопинская керамика благодаря своему уникальному внешнему виду: она может быть востребована на российском и даже международных рынках. Кириченко напомнил, что ранее ЦРКИ приобрел контрольный пакет акций фабрики скопинской керамики. В 2026 году в креативную систему планируется включить еще один народный художественный промысел — михайловское цветное кружево ручной работы (ЗАО «Труженица»).

Директор ЦРКИ уточнил, что оказывать поддержку и уделять внимание в равной мере необходимо всем художественным промыслам Рязанской области: скопинской керамике, михайловскому кружеву, кадомскому венизу и шиловской лозе.

Как отметили на заседании, именно креативные индустрии могут сохранить рязанскую культуру, идентичность и традиционное народное творчество.

Евгений Кириченко заключил, что Премия в сфере креативных индустрий стала востребованной среди субъектов бизнеса и соответствующей современным запросам. Он выразил надежду, что проект в скором времени увеличит свой масштаб и сможет выйти на межрегиональный уровень.