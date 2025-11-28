В Рязани легковушка опрокинулась на бок

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на Московском шоссе вечером 28 ноября. Водитель опрокинувшегося автомобиля двигался на высокой скорости и не успел притормозить перед машиной такси, которая перестраивалась из соседней полосы, уточнили рязанцы. На опубликованных кадрах видно, что прохожие помогли перевернуть машину. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.