В Рязани легковушка опрокинулась на бок
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на Московском шоссе вечером 28 ноября. Водитель опрокинувшегося автомобиля двигался на высокой скорости и не успел притормозить перед машиной такси, которая перестраивалась из соседней полосы, уточнили рязанцы. На опубликованных кадрах видно, что прохожие помогли перевернуть машину. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
