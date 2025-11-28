Умер экс-президент Рязанской федерации русской лапты Виктор Казьмин

Умер экс-президент Рязанской федерации русской лапты, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин Рязанского района Виктор Казьмин. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Причина смерти не указана.

Под руководством Виктора Казьмина проходили товарищеские матчи по различным видам спорта. В 2014 году он был факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня.

За вклад в развитие детского хоккея в Рязанском районе и регионе награжден грамотой Олимпийского комитета России.

Кроме того, Виктор Казьмин был директором Искровского Дома культуры, председателем совета депутатов Искровского сельского поселения Рязанского района.

В минспорте выразили соболезнования родным и близким Виктора Казьмина.

Фото: группа минспорта Рязанской области в «ВК»