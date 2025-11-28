Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
3 часа назад
75
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
5 часов назад
155
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
872
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
688
Студенты из Китая провели поэтический батл «Маяковский против Есенина»
В Чаньчуньском университете Китая прошел поэтический батл «Маяковский против Есенина». Об этом 28 ноября сообщил ректор РГУ Дмитрий Боков в своих соцсетях.

Произведения Сергея Есенина и Владимира Маяковского декламировали студенты Чаньчуньского университета. Об «итогах» поэтического батла не сообщается.

Ранее стало известно, что Дмитрий Боков отправился с рабочей поездкой в Китай.

Фото и видео: Telegram-канал Дмитрия Бокова