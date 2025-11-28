Студенты из Китая провели поэтический батл «Маяковский против Есенина»

В Чаньчуньском университете Китая прошел поэтический батл «Маяковский против Есенина». Об этом сообщил ректор РГУ Дмитрий Боков. Произведения Сергея Есенина и Владимира Маяковского декламировали студенты Чаньчуньского университета. Об «итогах» поэтического батла не сообщается. Ранее стало известно, что Дмитрий Боков отправился с рабочей поездкой в Китай.

Фото и видео: Telegram-канал Дмитрия Бокова