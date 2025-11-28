Рязань
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Стало известно, что объем новых сделок лизинга телеком-оборудования достигнет 25 млрд рублей

Телекоммуникационный сектор становится ключевым драйвером роста для рынка лизинга. Об этом в преддверии 16го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг Тимур Музеев. По его оценкам, к 2030 году ежегодный объем новых сделок по лизингу телеком-оборудования в России достигнет 25 млрд рублей.

В 2025 году сегмент телекоммуникационного оборудования стал ключевым драйвером рынка лизинга, показав прирост по новым контрактам в пять раз в годовом выражении в первом полугодии. Только с января по июнь 2025 года совокупная стоимость таких соглашений достигла 10 млрд рублей.

«Рост сегмента обусловлен несколькими структурными факторами. Мы наблюдаем активное развитие высоконагруженных ИТ-инфраструктур, которые используют в своей работе маркетплейсы, финтех-компании и телеком-операторы. Этот процесс сопровождается повсеместным внедрением ИИ и масштабированием облачных сервисов, — отмечает Тимур Музеев, директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг. — В перспективе нас ждёт глубокая технологическая трансформация бизнес-процессов, усиленная государственными программами поддержки российских производителей программно-аппаратных комплексов. Всё это формирует устойчивый рост спроса на лизинг телеком-оборудования, который в текущих условиях является для российских компаний наиболее эффективным инструментом технологического обновления, а на уровне государства — основой цифрового суверенитета».

Лизинг IT-оборудования позволяет компаниям обновлять техническую базу без больших первоначальных затрат. Перечень оборудования для лизинга охватывает все ключевые направления: сети и телекоммуникации (маршрутизаторы, DWDM-системы, мультиплексоры), инфраструктура ЦОД (серверы, системы хранения данных), программные платформы (системы контейнеризации и виртуализации).