Рязанские полицейские депортировали четырех иностранцев из России

Рязанские полицейские депортировали четырех иностранцев из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее два уроженца стран Средней Азии и один выходец из Восточной Европы были осуждены за различные преступления: мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью человека и незаконный оборот наркотиков.

Также один иностранец нарушил требование миграционного законодательства.

Их запретили въезд в Россию запрещен на срок от пяти и более лет.