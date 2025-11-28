Рязанцев попросили не парковать автомобили на одной из улиц города 3 декабря

Рязанцев попросили не парковать автомобили и освободить от транспорта участок вдоль дома № 28 по улице Новоселов с 08:00 до 16:00 3 декабря. Причина — работы по благоустройству.

Рязанцев попросили не парковать автомобили на одной из улиц города 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Рязанцев попросили не парковать автомобили и освободить от транспорта участок вдоль дома № 28 по улице Новоселов с 08:00 до 16:00 3 декабря.

Причина — работы по благоустройству.