Рязанцам рассказали, какие комнатные растения могут быть опасны

Рязанцам рассказали, какие комнатные растения могут быть опасны. Об этом пишет RuNews24.ru со ссылкой на флориста Ольгу Пашкову.

К особо опасным растениям специалист отнесла диффенбахию, филодендрон, олеандр и адениум, сок которых может вызывать ожоги кожи и слизистых оболочек.

Сильные ароматы лилий и герани способны провоцировать аллергические реакции и головную боль, а кактусы с длинными колючками, агава и юкка несут риск механических травм.