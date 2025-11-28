Россиян предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце
Россиян предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По данным астрономов, резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки. Это произойдет из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров, уточнили в публикации.