Россиян предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце

Россиян предупредили о росте числа и мощности вспышек на Солнце. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным астрономов, резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки. Это произойдет из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров, уточнили в публикации.