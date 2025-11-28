Роскомнадзор начал поэтапно блокировать WhatsApp*

Роскомнадзор начал поэтапно блокировать WhatsApp*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В сообщении говорится, что «WhatsApp* продолжает нарушать» законодательство России. Мессенджер используют для проведения и организации «террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

В связи с этим Роскомнадзор осуществляет последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.