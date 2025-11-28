Песков: Вашингтон отправил Москве параметры мирного плана по Украине

Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные в Женеве по итогам американо-украиской встречи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основные параметры передали, и на следующий неделе в Москве состоится диалог. Отметим, 23 ноября США и Украина консультировались по «мирному плану» Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу «самой продуктивной».

