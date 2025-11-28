Над регионами РФ сбили 136 украинских БПЛА

46 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 30 — над территорией Саратовской области, 29 — над территорией Республики Крым, 12 — над акваторией Черного моря, 6 — над территорией Брянской области, 5 — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Московского региона, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Калужской области.