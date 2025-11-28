На улице Соборной в Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 28 ноября около здания бывшего «Детского мира». Предположительно, Geely врезался в «семерку», уточнили рязанцы. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.