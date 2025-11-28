Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
Вск, 30
Пнд, 01
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.50 / 79.60 28/11 18:20
Нал. EUR 91.70 / 93.00 28/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
124
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
227
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 2025 13:00
900
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 ноября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В художественном музее им. И. П. Пожалостина открылась выставка произведений Александра Васина из собрания музея.

На сцене МКЦ покажут спектакль «Дублеры» и выступит юморист Игорь Христенко .

В музыкальном театре состоится музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы», а в концертном зале филармонии выступит Валерий Сюткин.

В спортшколе «Капитан» пройдет чемпионат и первенство Рязанской области по муайтай.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».