Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В художественном музее им. И. П. Пожалостина открылась выставка произведений Александра Васина из собрания музея.

На сцене МКЦ покажут спектакль «Дублеры» и выступит юморист Игорь Христенко .

В музыкальном театре состоится музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы», а в концертном зале филармонии выступит Валерий Сюткин.

В спортшколе «Капитан» пройдет чемпионат и первенство Рязанской области по муайтай.

