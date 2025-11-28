Глава администрации Старожиловского района досрочно покинул пост
Глава администрации Старожиловского района Вадим Рыжков досрочно покинул пост. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Заседание думы Старожиловского округа прошло 28 ноября. Вадим Рыжков подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Отмечается, что он переходит на новое место работы.
На должность исполняющего обязанности главы предложили кандидатуру первого замглавы администрации района по соцвопросам и развитию территорий Александра Соушева. Депутаты проголосовали «за» единогласно.