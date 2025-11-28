Глава администрации Старожиловского района досрочно покинул пост

Заседание думы Старожиловского округа прошло 28 ноября. Вадим Рыжков подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Отмечается, что он переходит на новое место работы. На должность исполняющего обязанности главы предложили кандидатуру первого замглавы администрации района по соцвопросам и развитию территорий Александра Соушева. Депутаты проголосовали «за» единогласно.