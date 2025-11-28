Еще одно метеопредупреждение выпустили для рязанцев

В ночь с 28 на 29 ноября на территории Рязанской области ожидается переход температуры воздуха через 0 °C в сторону отрицательных значений. На дорогах местами будет гололедица. Ранее рязанцев предупредили о тумане.