ЦБ РФ: тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15%

Тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15% в обе стороны для многих видов транспорта. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение тарифов поможет страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, которая будет точнее учитывать риски водителей.

Также ЦБ напомнил, что тарифный коридор полисов для личных авто не менялся с 2022-го года. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза, а с января по сентябрь этого года — на 16 процентов. В то же время полисы подешевели в среднем на четыре процента.