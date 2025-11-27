В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей

Проверка состоится в четверг, 27 ноября. Она направлена на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.