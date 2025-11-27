В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

В отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани поступила ориентировка на розыск 33-летней рязанки. Женщину объявили в розыск из-за долга по алиментам. Оперативники выяснили адреса, по которым могла скрываться рязанка. После специальной проверки список адресов сократили и выставили возле домов, представляющих оперативный интерес, пункты скрытого наблюдения. Полицейские разыскали и задержали женщину. Подозреваемую передадут инициаторам розыска.