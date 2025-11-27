Рязань
В Рязани осуждены пять человек за незаконную легализацию 422 иностранцев
Следствием и судом установлено, что с июня 2017 года по август 2018 года пятеро обвиняемых организовали незаконное пребывание на территории РФ 422 иностранцев. Мигранты заключали фиктивные браки. Так, злоумышленники заработали не менее 450 000 рублей. Железнодорожный райсуд Рязани назначил одному из фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Остальным дали условный срок.

В Рязани осуждены пять человек за незаконную легализацию 422 иностранцев. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с июня 2017 года по август 2018 года пятеро обвиняемых организовали незаконное пребывание на территории РФ 422 иностранцев. Мигранты заключали фиктивные браки. Так, злоумышленники заработали не менее 450 000 рублей.

Железнодорожный райсуд Рязани назначил одному из фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Остальным дали условный срок.