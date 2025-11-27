Рязань
Рязанская область заняла 2-е место в ЦФО по росту объемов промпроизводства
Рязанская область заняла второе место в ЦФО и девятое в стране по росту объемов промышленного производства за январь-октябрь 2025 года по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

Отмечается, что в регионе в два раза вырос объем услуг полиграфии и копирования.

На 18,8% увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 13% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 11,1% - производство прочих готовых изделий, на 5,5% - текстильных изделий, на 4,3% - прочей неметаллической минеральной продукции.

На 43,3% снизилось производство машин, прицепов и полуприцепов, на 33,5% - кожи и изделий из кожи, на 25,6% - прочих транспортных средств и оборудования, на 21,5% - химических веществ и продуктов.